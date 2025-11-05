با نزدیک‌شدن انتخابات مجلس عراق در روز بیستم آبان، سخن این روز‌های آیت‌الله سیستانی درباره ضرورت گزینش فردی اصلح و امین، فضای تازه‌ای از امید و مسئولیت‌پذیری را در جامعه عراق بدنبال داشت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد؛ با نزدیک‌شدن انتخابات مجلس عراق در روز بیستم آبان، سخن این روز‌های آیت‌الله سیستانی درباره ضرورت گزینش فردی اصلح و امین، فضای تازه‌ای از امید و مسئولیت‌پذیری را در جامعه عراق بدنبال داشت. رهنمود‌های مرجعیت دینی که همواره با استقبال گسترده مردم عراق روبه‌رو بوده، این بار نیز بازتابی مهم در میان اقشار مختلف عراق داشت، تا مردم با اگاهی بیشتر، افراد شایسته را برای چهار سال آینده مجلس این کشور انتخاب کنند.