به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، مجتبی سعادتیان، معاون میراث‌فرهنگی استان سیستان و بلوچستان، با اشاره به انتشار کلیپی در روز‌های اخیر پیرامون وضعیت نگهداری چشم مصنوعی شهر سوخته در موزه منطقه‌ای جنوب شرق کشور، گفت: چشم مصنوعی شهر سوخته یکی از آثار فاخر، منحصر‌به‌فرد و ارزشمند موجود در گنجینه موزه منطقه‌ای جنوب شرق است و تمامی اقدامات حفاظتی و فنی لازم برای صیانت از این اثر تاریخی با دقت کامل انجام گرفته است.

وی با قدردانی از دغدغه‌مندی و حساسیت فعالان و پژوهشگران حوزه میراث‌فرهنگی، تصریح کرد: بر اساس گزارش‌های فنی مصور و جامع ارسال‌شده به اداره‌کل موزه‌ها، وضعیت نگهداری این اثر کاملاً مطلوب بوده و از سوی مراجع ذی‌صلاح تأیید شده است. همچنین، اداره‌کل موزه‌ها به‌صورت رسمی اعلام کرده که موضوع انتقال اثر به تهران منتفی است و هیچ ضرورتی برای جابه‌جایی این شیء وجود ندارد.