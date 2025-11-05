اعضاء جدید هیأت منصفه مطبوعات چهارمحال و بختیاری معرفی و احکام انتصاب به آنها ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، محمد رزم رئیس کل دادگستری استان در این جلسه با اشاره به رسالت مهم مطبوعات برای انتشار اخبار و تنویر افکار عمومی اظهار کرد: برای اجرای مفاد اصل ۱۶۸ قانون اساسی و ماده ۳۶ قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۷۹، اعضاء هیأت منصفه مطبوعات برای مدت ۲ سال معرفی و منصوب می‌شوند.

وی افزود: مطبوعات منعکس کننده تفکرات و خط مشی فکری شهروندان هستند و بر این اساس اعضاء هیأت منصفه مطبوعات از میان صنوف و مشاغل مختلف تعیین می‌شوند تا هم انصاف و اعتدال در حق مطبوعات رعایت شود و هم مطالبات مردمی و نیاز‌های اجتماعی مردم در این خصوص محقق شود.

محمد رزم بیان گفت: تعداد اعضاء هیأت منصفه ۱۴ نفر است که برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و در دادگاه برای رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی حضور خواهند داشت.