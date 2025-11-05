پخش زنده
امروز: -
سیزدهم آبان یکدلی ووحدت ملت ایران را به تصویر کشاند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، مردم از همه جای استان محکم واستوار با حضور باشکوه خود در راهپیمایی استکبار ستیز ۱۳ آبان پاسخی کوبنده به مستکبران جهان دادند.
حضور پربرکت و شکوهمند مردم غیور و انقلابی در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان ۱۴۰۴، جلوهای درخشان از وفاداری به آرمانهای امام راحل و پیوند ناگسستنی با مقام معظم رهبری بود که ملت ایران پس از قریب پنج دهه، با ایمانی راسختر و بصیرتی عمیق تر، همچنان بر اصول انقلاب اسلامی پای میفشارند و دشمنان را به خاک مذلت مینشانند.
مردم قهرمان سیستان و بلوچستان با شرکت پرشور در این راهپیمایی عظیم، وفاداری بی قید و شرط خود را به نظام جمهوری اسلامی و آرمانهای بلند شهدا به نمایش گذاشتند.