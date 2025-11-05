مسابقات قهرمانی کشور قایقرانی آب‌های آرام بانوان، امروز ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۴ با حضور ورزشکارانی از ۱۸ استان در مواد کایاک و کانو در مسافت دویست و پانصد متر در دریاچه مجموعه آزادی تهران برگزار شد.

عکاس : زهرا سادات را