امروز: -
نسخه اصلی
عکس » خبری
دریافت تصاویر

مسابقات قهرمانی کشور قایقرانی آب‌های آرام بانوان

مسابقات قهرمانی کشور قایقرانی آب‌های آرام بانوان، امروز ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۴ با حضور ورزشکارانی از ۱۸ استان در مواد کایاک و کانو در مسافت دویست و پانصد متر در دریاچه مجموعه آزادی تهران برگزار شد.
عکاس :زهرا سادات را
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ - ۱۹:۲۴
برچسب ها: قایقرانی ، آبهای آرام ، دریاچه آزادی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 