به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گلستان؛ استاندار گلستان در جلسه مشترک وبیناری شورای پدافند غیرعامل گلستان و سایر استان‌ها با سازمان مرکزی گفت: براساس تفاهم اداره‌کل پدافند غیرعامل و معاونت برنامه‌ریزی گلستان، هر طرحی در استان برای اجرا باید پیوست پدافندی داشته باشد.

علی‌اصغر طهماسبی در ادامه گزارشی از عملکرد گلستان ارائه کرد و گفت : در هفته پدافند غیر عامل ، اداره کل پدافند غیر عامل استان با همکاری صدا و سیمای گلستان و دستگاه های اجرایی استان هزار و سی برنامه را اجرا کردند.

در این جلسه‌ از مدیر کل صدا وسیمای گلستان ودستگاه‌های اجرایی استان گلستان که در اجرای پدافند غیرعامل موفق عمل کردند، قدردانی شد.