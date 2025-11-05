به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، نشست شورای قضایی لرستان به دعوت دادگستری کل استان با حضور نخبگان، صاحب نظران، اندیشمندان و اساتید دانشگاه در خرم آباد برگزار شد.

حجت الاسلام سعید شهواری در این جلسه بر ضرورت استفاده از ظرفیت علمی دانشگاه‌ها در مسیر ارتقای عملکرد دستگاه قضایی تأکید کرد.

رئیس‌کل دادگستری استان لرستان گفت: دستگاه قضایی، به‌عنوان یکی از ارکان بنیادین حاکمیت، نیازمند بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فکری جامعه است. ما بر این باوریم که تحول قضایی، بدون مشارکت نخبگان، ناقص و ناپایدار خواهد بود. نخبگان با نگاه‌های تخصصی، تحلیل‌های عمیق و تجربه‌های ارزشمند، می‌توانند ما را در مسیر اصلاح فرآیندها، ارتقای عدالت و افزایش اعتماد عمومی یاری رسانند.

وی با اشاره به برنامه عملیاتی دادگستری استان‌ها اظهار داشت: یکی از تکالیف مهم دستگاه قضایی، بهره‌گیری از توان علمی مراکز دانشگاهی برای شناسایی اشکالات، نواقص و ارائه راهکار‌های علمی در حوزه‌های مختلف است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان افزود: همکاری با اساتید دانشگاه می‌تواند نقش مؤثری در کاهش اطاله دادرسی، تقویت صلح و سازش، و پیشگیری از وقوع جرائم داشته باشد.