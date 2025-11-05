پخش زنده
امروز: -
سرپرست اداره راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان اردل گفت: عملیات اجرایی ساماندهی رودخانه بالد این شهرستان با تلاش نیروهای راهداری این شهرستان در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، احمد عالیپور افزود: پلها و سازههای فنی از عناصر حیاتی شبکه راهها محسوب میشوند و در صورت نبود نگهداری مستمر و بهموقع، در معرض آسیبهای جدی و پرهزینه قرار خواهند گرفت.
سرپرست اداره راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان اردل افزود: یکی از مهمترین عوامل بروز تخریب یا فروریزش پلها، پدیده آبشستگی پایهها است که بهدلیل برداشت بیرویه مصالح از پاییندست رودخانه، تجمع رسوبات در بالادست، انسداد دهانه پل و کاهش ظرفیت عبور جریان آب رخ میدهد.
وی افزود: انسداد دهانه پلها موجب تنگشدگی موضعی و افزایش سرعت جریان آب در محل پل میشود که این امر احتمال آبشستگی و تخریب پایهها را افزایش میدهد. از اینرو، نیروهای راهداری شهرستان اردل در قالب برنامههای دورهای و پیش از آغاز بارشهای فصلی، نسبت به تنظیم بستر رودخانه و لایروبی مسیر جریان آب در بالادست و پاییندست پلها و مسیر رودخانه بالد اقدام میکنند.
عالیپور با اشاره بر اهمیت پیشگیرانه این اقدام گفت: اجرای عملیات دریواسیون با هدف جلوگیری از آبشستگی، حفظ پایداری پایه پلها، افزایش ایمنی تردد جادهای و کاهش خسارات ناشی از سیلاب در دستور کار قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: عملیات دریواسیون و ساماندهی رودخانه بالد با بهرهگیری از ماشینآلات سنگین راهداری و همکاری نیروهای عملیاتی در حال انجام است و پیشبینی میشود این پروژه تا پیش از آغاز بارشهای اصلی فصل پاییز بهطور کامل به اتمام برسد