وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت:­ ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان در سال ۱۴۰۲، در چهارمین موج پیمایش ملی نشان می‌دهد که ۸۲ درصد ایرانیان به هویت ملی خود افتخار می‌کنند؛ سرمایه‌ای که باید پاس داشت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، عباس صالحی در آیین گرامیداشت چهلمین سال تاسیس شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: فرهنگ عمومی، بازتابی از وفاق ملی و نشان‌دهنده فهم مشترک مردم از ارزش‌ها، مسئولیت‌ها و آینده کشور است. وفاق ملی نتیجه هم‌افزایی عقل و تجربه جمعی و پشتوانه‌ای برای تصمیم‌سازی درست و عبور از چالش‌های اجتماعی، اقتصادی و اقلیمی به شمار می‌رود. این همگرایی فرهنگی زمینه‌ساز پایداری و توسعه متوازن ایران انقلابی و اسلامی است.

وی افزود: فرهنگ عمومی، عرصه بروز و شکوفایی بهترین ظرفیت‌هاست؛ از تقویت دینداری جامعه اسلامی و ایرانی تا ارتقای فرهنگ شهروندی و پاسداشت محیط زیست؛ از گسترش سبک زندگی سالم و ایرانی ـ اسلامی تا تحکیم بنیان خانواده و از هم‌افزایی برای عبور از چالش‌های اقلیمی تا افزایش سرمایه اجتماعی نظام.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: حوزه فرهنگ عمومی، ناظر بر شناسایی و بهره‌برداری از دارایی‌های یک جامعه برای مدیریت بهتر داشته‌ها، و کاستن از نداشته‌هاست. امید داریم ­با اتکا به این شناخت دقیق‌تر از ظرفیت‌ها، بتوانیم در مسیر تقویت فرهنگ عمومی کشور گام‌های مؤثری برداریم.