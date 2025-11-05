پخش زنده
فرودگاه شمال فارس تا ۲ سال دیگر به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس،مدیرکل فرودگاههای فارس از اتمام عملیات اجرایی باند و سطوح پروازی فرودگاه شهدای شمال فارس خبر داد و گفت: با تکمیل این بخش، اجرای فاز بعدی شامل ساخت ترمینال و برج مراقبت در دستور کار قرار گرفته است.
فخرالدین کشاورز افزود: عملیات آسفالت باند پروازی، پارکینگ هواپیما و سطوح عملیاتی کاملاً به اتمام رسیده و بخش قابل توجهی از زیرساختهای حیاتی این طرح تکمیل شده است.
او ادامه داد: با توجه به روند کنونی پیشرفت این طرح، پیشبینی میشود فرودگاه شهدای شمال فارس ظرف دو سال آینده به بهرهبرداری رسمی برسد و شاهد آغاز پروازهای آزمایشی در این منطقه باشیم.