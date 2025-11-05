نقره داغ نانوایی کم فروش با حکم تعزیرات
مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد از محکومیت ۷۹۰ میلیون ریالی خبازی در دهدشت خبر داد
مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و با توجه به ارائه نشدن اسناد و مدارک قانونی اتهام انتسابی را محرز و بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا متصدی متخلف به پرداخت ۷۹۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.
لقمانی گفت: با گزارش بازرسان سازمان صمت پیرامون تخلف کم فروشی یک واحد صنف خبازی، پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند