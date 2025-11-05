به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سید حمزه لقمانی گفت: پرونده تخلف یک واحد خبازی به دلیل کم فروشی و عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی دهدشت رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و با توجه به ارائه نشدن اسناد و مدارک قانونی اتهام انتسابی را محرز و بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا متصدی متخلف به پرداخت ۷۹۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.