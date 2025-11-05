پخش زنده
رئیس پلیس فتای استان یزد در رابطه با نصب بدافزارهای مخرب با نام «برق من و همراه بانک جدید» جهت دسترسی کلاهبرداران به حساب بانکی شهروندان هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ حسن ابوالحسینی گفت: مجرمان سایبری با ادغام بدافزارهای مخرب با نرم افزارهای دیگر و یا معرفی بدافزار با عناوین برنامههای کاربردی مفید و انتشار آنها در اینترنت و یا شبکههای اجتماعی و پیام رسانها تلفن همراه قربانی را آلوده کرده و از حسابهای بانکی شهروندان برداشت غیر مجاز انجام میدهند. این بدافزارها با نام همراه بانک جدید، برق من و ... در حال انتشار است.
وی اظهار داشت: یکی از متداولترین روشهای کلاهبرداری و برداشت وجه از حساب قربانی، نصب بدافزار بر روی گوشیهای تلفن همراه هوشمند میباشد که مجوزهای دسترسی به اطلاعات شخصی و بالاخص پیامکهای دستگاه را در اختیار هکر قرار داده و مجرمین میتوانند با درخواست تراکنشهای بانکی و بهره گیری از پیامک رمز پویا حسابهای بانکی شهروندان را خالی کنند.
رئیس پلیس فتای استان یزد تصریح کرد: هموطنان به هیچ عنوان لینکهای ناشناس را باز نکرده و از نصب نرم افزارهای مشکوک و آلوده به ویروس جدا خودداری نمایند. در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی مراتب را از طریق مرکز فوریتهای سایبری به شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به آدرس fata.gov.ir با پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات در میان بگذارند.