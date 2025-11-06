پخش زنده
فرمانده انتظامی بوانات از کشف گازوئیل قاچاق از باک اضافه اتوبوسی در بوانات خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس، سرهنگ پرویز ارجمند گفت: در راستای طرح برخورد با قاچاق، ماموران انتظامی بوانات هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه اتوبوس مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
او بیان کرد: با هماهنگی قضایی در بازرسی از این اتوبوس ۲ هزار و ۳۰۰ لیتر گازوئی بدون مجوز که به صورت جاساز در باک اضافه بود، کشف شد.
فرمانده انتظامی بوانات در پایان گفت: در این خصوص یک نفر برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.