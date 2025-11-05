صندوق پژوهش و فناوری استان مرکزی با افزایش سرمایه، احیا شده و فعالیت خود را از سر می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیر مرکز رشد پارک علم و فناوری استان مرکزی، اعلام کرد: پارک علم و فناوری استان مرکزی امروز میزبان مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان و مدیران صندوق‌های پژوهش و فناوری است.

مجید شمسی افزود: در این نشست، مدیران صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق پژوهش و فناوری استان، خدمات و حمایت‌های خود را برای مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان تشریح و تبیین می‌کنند.

او گفت: با تلاش‌های انجام‌شده، صندوق پژوهش و فناوری استان مرکزی امسال با افزایش سرمایه قابل‌توجهی احیا شده و فعالیت خود را با حضور مدیرعامل محترم صندوق نوآوری و شکوفایی کشور از سر خواهد گرفت.

شمسی افزود: امیدواریم با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق پژوهش و فناوری استان، خطوط اعتباری و تسهیلات مؤثری برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان شکل گیرد. به گفته شمسی، سرمایه صندوق پس از افزایش سرمایه سهام‌داران، هم‌اکنون به بیش از ۶۰۰ میلیارد ریال رسیده است.