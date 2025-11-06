دو تیم ملوان بندرانزلی و شمس آذر قزوین ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه امروز در ورزشگاه زنده یاد سیروس قایقران بندرانزلی به مصاف هم می‌روند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، در چارچوب هفته دهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشور جام خلیج فارس دو تیم ملوان بندرانزلی و شمس آذر قزوین از ساعت ۱۶ و ۳۰دقیقه امروز در ورزشگاه زنده یاد سیروس قایقران بندرانزلی به مصاف هم می‌روند.

شبیر بهروزی با کمک‌های یعقوب حجتی، مرتضی سلمان نژاد و علی بای این دیدار را قضاوت خواهند کرد.

وحید زمانی و دانیال باشنده نیز کمک داور ویدیویی این دیدار هستند.