در نشست پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در استان ایلام، مشکلات ۶ طرح تولیدی و خدماتی بررسی و راه کارهای رفع موانع پیشروی آنها مطرح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در نشست اقتصاد مقاومتی استان، اعضاء درباره مشکلات و موانع پیشروی شرکت تعاونی تولید پوشاک، طرح باغ پرندگان ایلام، راهاندازی کشتارگاه ایلام، طرح پرواربندی ۳۰۰ رأسی گلمزرد صالحآباد و مجتمعهای خدماتی و رفاهی دشت عباس گفتوگو و تبادلنظر کردند.
رئیس کل دادگستری استان ایلام نیز در این نشست با تأکید بر حمایت دستگاه قضایی از تولید گفت: رفع موانع و مشکلات واحدهای تولیدی و خدماتی برای ایجاد اشتغال از اولویتهای دستگاه قضایی استان است.
علی محمدی افزود: پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و رفع موانع آن در دادگستری ایلام با جدیت در حال انجام است.