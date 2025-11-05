به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛محسن حیدری گفت: طی ماه‌های گذشته با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، تسهیلات متعددی برای متقاضیان مشاغل خانگی در حوزه‌های مختلف از جمله صنایع‌دستی، دامداری، تولیدات کشاورزی، فرآوری محصولات محلی و خدمات خانگی پرداخت شده است.

وی افزود: تاکنون ده‌ها طرح اشتغال‌زایی در قالب مشاغل خانگی در سطح شهرستان اردستان به ثبت رسیده که بخشی از آنها به مرحله بهره‌برداری رسیده و تعدادی نیز در حال اجراست.

فرماندار اردستان افزود: اهتمام و پیگیری جدی در اجرای طرح‌های اشتغال‌محور و حمایت از کارآفرینان بومی از جمله سیاست‌های اصلی مدیریت شهرستان در سال جاری است و در ماه‌های آینده نیز با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، روند جذب تسهیلات و اجرای طرح‌های جدید ادامه خواهد داشت.