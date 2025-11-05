به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس،سرهنگ نصرالله دهقان گفت: در راستای طرح مبارزه با کالای قاچاق و همچنین ارتقاء امنیت محله محور، ماموران انتظامی شهرستان مهر هنگام گشت زنی در جاده‌های اصلی به یک سواری پژو ۴۰۵ مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: در بازرسی از این خودرو ۲۸ جین بلوز زنانه ۱۲ تایی که فاقد هرگونه مجوز قانونی بود، کشف شد.

فرمانده انتظامی مهر با بیان اینکه کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کردند، بیان کرد: راننده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.