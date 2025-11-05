فرمانده سپاه کربلای مازندران در پیامی روز ملی مازندران را گرامی داشت و تأکید کرد: پاسداشت این روز، پاسداشت هویت ولایی، فرهنگ بومی و روحیه جهادی مردمانی است که همواره دل در گرو اهل‌بیت(ع) و انقلاب اسلامی داشته‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در پی فرا رسیدن ۱۴ آبان، روز ملی مازندران، سردار موحد، فرمانده سپاه کربلا استان مازندران با صدور پیامی این روز را گرامی داشت و تأکید کرد: پاسداشت روز مازندران، پاسداشت هویت ولایی، فرهنگ بومی و روحیه جهادی مردمانی است که در همه عرصه‌ها دل در گرو اهل‌بیت(ع) و انقلاب اسلامی داشته‌اند.

متن پیام سردار موحد فرمانده سپاه کربلا به مناسبت ۱۴ آبان روز ملی مازندران را در زیر می خوانید:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

چهاردهم آبان‌ماه، روز ملی مازندران، یادمانی زرین در تقویم تاریخ ایران اسلامی و برگ زرّینی از دفتر ارادت مردم دیار علویان به خاندان عصمت و طهارت(ع) است؛ روزی که در سال ۲۵۰ هجری قمری، مردمان مؤمن و آزاده طبرستان با بیعتی آگاهانه با «حسن‌بن‌زید علوی»، نخستین حکومت علوی جهان اسلام را بنیان نهادند و خطه شمالی ایران را به مأمن فرزندان رسول الله(ص) و خاندان عصمت و طهارت مبدّل ساختند.

این واقعه شکوهمند، نه تنها جلوه‌ای از بصیرت و ولایتمداری مردم مازندران بود، بلکه آغازگر مسیری شد که در طول قرون متمادی، روح ایمان، مقاومت و جهاد را در کالبد این سرزمین زنده نگاه داشت.

مازندران از آن روز تا امروز، همواره در صف مقدم دفاع از حریم دین، وطن و ارزش‌های الهی بوده است؛ از پرورش عالمان ربانی و فرهیختگان و اندیشمندان فرزانه گرفته تا پرورش سرداران، رزمندگان و بسیجیان دلاوری که در دفاع مقدس، در میدان‌های جهاد تبیین و در سنگرهای خدمت به مردم، افتخاراتی ماندگار آفریدند.

اوج این دلباختگی به دین خدا و اهل بیت(ع) تقدیم ۱۴ هزار و پانصد شهید برای اعتلای نام و راه اسلام ناب محمدی است.

مازندران، این دیار سبز و سرافراز، تجلیگاهی از فرهنگ، هویت و باورهای علوی است؛ سرزمینی که در آن معنویت با طبیعت، تاریخ با تمدن و ایمان با غیرت درهم تنیده است.

پاسداشت روز مازندران، پاسداشت هویت ایرانی–اسلامی، فرهنگ بومی و ریشه‌های ولایت‌مدارانه مردمانی است که همواره دل در گرو اهل‌بیت(ع) و جان در راه آرمان‌های انقلاب نهاده‌اند.

اینجانب ضمن گرامیداشت این روز تاریخی، چهاردهم آبان، روز ملی مازندران را به مردم شریف، مؤمن، انقلابی و بصیر این استان تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

امید است به برکت خون‌های پاک شهیدان، مجاهدت رزمندگان و هدایت‌های حکیمانه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، این دیار علوی در مسیر تعالی، پیشرفت و عدالت بیش از پیش درخشش یابد و همچنان پرچم‌دار ایمان، عزت و بصیرت در ایران اسلامی باشد.

والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته

سرتیپ دوم پاسدار محمدرضا موحد، فرمانده سپاه کربلا استان مازندران