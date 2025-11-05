به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان رضوی، سرپرست نمایشگاه بین‌المللی مشهد در نشست خبری نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران در تاجیکستان گفت: اهداف و وظایف نمایشگاه‌های بین‌المللی، فقط برگزاری رویداد‌ها نیست بلکه می‌توانند در حوزه‌ها و ابعاد مختلف نقش‌آفرینی کنند.

ناصر توکلیان فر افزود:ما پل ارتباطی با کشور‌های متعدد هستیم. در این راستا؛ نمایشگاه بین‌المللی مشهد برنامه‌ریزی کرده تا نمایشگاه تخصصی توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران در کشور تاجیکستان را برگزار کند؛ امیدواریم با همکاری دستگاه‌های مختلف، زمینه مشارکت فعالان اقتصادی در این رویداد فراهم شود.

وی گفت: قطعا نگاه ما برای حضور فعالان اقتصادی در این نمایشگاه؛ اقتصادی و درآمدزایی صرف نیست و افزایش مراودات اقتصادی و افزایش بازار‌های هدف در دستور کار است.

سرپرست نمایشگاه بین‌المللی مشهد گفت: .در حوزه صادرات و واردات ناترازی داریم، زیرا صادرات ما به آسیای میانه بیشتر از واردات از این کشورهاست. یکی از راه‌هایی که بسترساز تعامل دوجانبه است برگزاری نمایشگاه‌ها در آسیای میانه است و عنوان کرده‌ایم آماده «تهاتر فضای نمایشگاهی» با سایر نمایشگاه‌های بین‌المللی و خارجی هستیم.

ناصر توکلیان فر افزود: تاکنون حدود ۴۰ شرکت برای حضور در این نمایشگاه اعلام آمادگی کرده‌اند و امیدواریم این آمار در روز‌های آتی افزایش پیدا کند