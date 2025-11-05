شمار واکسیناسیون دام‌ سبک و سنگین در استان مرکزی از یک میلیون و ۵۴۵ هزار رأس دام فراتر رفته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل دامپزشکی با اشاره به شیوع بیماری تب برفکی در مناطق مختلف استان گفت: تاکنون ۸ کانون آلوده شناسایی شده و اقدامات فوری برای کنترل و پیشگیری از گسترش بیماری آغاز شده است.

محمد فتاحی افزود: واکسیناسیون دام‌ سبک و سنگین با هدف مقابله با این بیماری به‌صورت گسترده انجام شده و تا کنون بیش از یک میلیون و ۵۴۵ هزار رأس دام واکسینه شده است.

او با تأکید بر اهمیت کنترل جابه‌جایی دام‌ها، ابراز داشت: حمل‌ونقل دام بدون مجوز دامپزشکی ممنوع است و دامداران باید از هرگونه انتقال غیرمجاز خودداری کنند.

فتاحی توصیه کرد: دامداران نسبت به واکسیناسیون دام‌های خود اقدام کنند و در صورت مشاهده علائم مشکوک، سریعاً موضوع را به مراکز دامپزشکی اطلاع دهند.