به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس، استاندار فارس گفت: این سفر در راستای دیپلماسی اقتصادی و مراودات استانی با کشور ازبکستان و در جهت اجرایی شدن تفاهمنامه‌های قبلی با مقامات این کشور انجام می‌پذیرد.

امیری افزود: دیدار با کار آفرینان، تجار، فعّالین اقتصادی ایرانی مقیم ازبکستان برای معرفی ظرفیت‌های استان فارس در بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعتی، فرهنگی، گردشگری، پزشکی از برنامه‌های این سفر است.

وی در ادامه گفت:ازبکستان سالانه ۳۵ میلیارد دلار واردات شمش آلومینیوم آهن فولاد محصولات کشاورزی و مصالح ساختمانی دارد که با توجه به ظرفیت‌های غیرنفتی در فارس، می تواند بستر مناسبی برای صادرات این محصولات از استان فارس مورد توجه قرار بگیرد.

استاندار فارس همچنین به مشترکات تاریخی و فرهنگی از جمله زبان مشترک فارسی در بخش‌هایی از ازبکستان اشاره کرد و افزود: مراودات فرهنگی و ظرفیت‌های پزشکی استان چه در درمان، آموزش و توریست درمانی و تبادلات دانشجو و طبیب از دیگر بستر‌های ارتباطات اقتصادی در این سفر است.

این سفر که هیاتی از بخش‌های خصوصی، اتاق بازرگانی فارس، تعاون، کشاورزی، صمت و جمعی از مدیران اقتصادی استان حضور دارند تا ۱۸ آبان ادامه دارد.