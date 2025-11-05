پخش زنده
مدیرعامل آبفای تهران گفت: وضع ذخایر سدها در کمترین میزان در ۶۰ سال گذشته قرار دارد که این شرایط را تجربه نکرده بودیم و ذخایر آبی سدها هم اکنون در وضع قرمز است.
«محسن اردکانی» در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، با بیان اینکه همه اقدامات وزارت نیرو در سالهای اخیر برای جلوگیری از بروز بحران مطلق آب بوده است، گفت: اکنون تمام تلاش ما این است که کشور به چنین شرایطی نرسد.
وی افزود: خط دوم انتقال آب طالقان به تهران با ظرفیت ۵ مترمکعب در ثانیه به بهرهبرداری رسیده و به ذخایر آبی پایتخت افزوده شده است. نیاز آبی تهران حدود ۴۰ مترمکعب بر ثانیه است و این خط جدید حدود یکهشتم از این میزان را تأمین میکند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تهران بیان کرد: پیش از این، از خط نخست انتقال آب طالقان حدود ۲.۵ مترمکعب بر ثانیه آب به تهران منتقل میشد و همچنین ۱۶ مترمکعب بر ثانیه از منابع آب زیرزمینی تأمین میشود.
اردکانی با اشاره به وجود ناترازی ۴ تا ۵ مترمکعبی در تأمین آب تهران تصریح کرد: این میزان ناترازی در حال مدیریت است.
وی افزود: وارد ششمین سال آبی همراه با خشکسالی شدهایم و از ابتدای سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ تاکنون حتی یک قطره باران در کشور نباریده است؛ در حالی که در مدت مشابه سال گذشته ۲۰ میلیمتر و در دوره بلندمدت ۳۰ میلیمتر بارش ثبت شده بود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با اشاره به ناترازی چهارهزار تا پنجهزار لیتری در شبکه آبرسانی پایتخت گفت: با مدیریت مصرف و همکاری مردم، این وضع قابل کنترل است.
وی افزود: شهروندان تهرانی در هفت ماه گذشته با کاهش حدود ۱۰ تا ۱۲ درصدی مصرف آب همراهی خوبی داشتهاند، اما با توجه به شرایط اقلیمی و ادامه خشکسالی، لازم است این میزان صرفهجویی به حدود ۲۰ درصد افزایش یابد تا بتوانیم تا دو ماه آینده، پایداری شبکه آبرسانی را حفظ کنیم.
به گفته اردکانی، بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی، از نیمه دوم آذرماه بارشها در استان تهران آغاز میشود و در صورت ادامه همکاری مردم و بهرهبرداری از ظرفیتهای جدید سد طالقان، حتی اگر میزان بارشها به اندازه سال گذشته باشد، که ۴۴ درصد کمتر از میانگین نرمال بود، مشکلی در تأمین آب نخواهیم داشت.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تهران تأکید کرد: اکنون در مقطعی حساس و پرریسک قرار داریم و ادامه صرفهجویی عمومی ضروری است تا از رسیدن به «نقطه قرمز نبود آب» جلوگیری شود.
وی افزود: پنج سال خشکسالی بیسابقه، کمترین میزان بارندگی در یک قرن اخیر و سپری شدن مهر و آبان بدون حتی یک قطره باران، شرایط اقلیمی را بسیار دشوار کرده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تهران بیان کرد: اقلیم با ما ناسازگار شده و باید با کاهش مصرف، با اقلیم سازگار شویم. در صورت ادامه صرفهجویی و اجرای تدابیر وزارت نیرو، نگرانی از بابت تأمین آب وجود نخواهد داشت، اما در صورت ادامه الگوی مصرف گذشته، ذخایر سدها پاسخگوی نیاز نخواهند بود.