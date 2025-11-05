پخش زنده
در مراسمی با حضور روسای ادارات ثبت اسناد و املاک منطقه یک و اوقاف یزد و در ادامه نهمین پویش حیات دوباره وقف، ۱۰۰ سند موقوفه این شهرستان به اوقاف تحویل داده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس اوقاف شهرستان یزد گفت: تحویل این اسناد گام مهمی در شفافسازی فرایندهای مرتبط با وقف است و نشان میدهد که نیات واقفان به صورت دقیق ردیابی و به درستی پیگیری میشود.
حجت الاسلام روان افزود: هدف نهایی، حفاظت از املاک وقفی و اجرای درست نیات واقع شده است تا منافع عمومی به بهترین شکل تامین شود.
در این مراسم، روسای ادارات بر اهمیت بهروزرسانی آرشیوهای وقفی تأکید کردند تا دسترسی دقیق و سریعتر به مستندات برای کارشناسان ثبت و جامعه واقفین فراهم شود.
ابوالفضل تیموری، رئیس اداره ثبت اسناد و املاک منطقه یک شهرستان یزد نیز اظهار داشت: از ابتدای امسال تا ۱۳ آبان ماه ۲۱۱ سند موقوفه صادر و تحویل اوقاف شهرستان یزد شده است.