در نشست شورای اقامه نماز بر ترویج فرهنگ نماز، پاسخ گویی به شبهات دانشآموزان و آگاهی بخشی به آنها در خصوص مقابله با جنگ روانی و تبلیغاتی دشمن تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه ایلام در این نشست با اشاره به ضرورت پاسخ گویی به شبهات دانشآموزان گفت: نبود آگاهی، زمینهساز انحراف است و برای جلوگیری از آن باید برنامهای منسجم تدوین شود.
حجت الاسلام و المسلمین الهنور کریمیتبار با تأکید بر اهمیت مقابله با جنگ روانی و تبلیغاتی دشمن افزود: تعلیم و تربیت، خط مقدم نبرد فرهنگی در جنگ شناختی دشمن است و باید از سوی خانوادهها و مسئولان نظام آموزشی جدی گرفته شود.
در این نشست همچنین بر استفاده از ظرفیت روحانیون در مدارس، زیباسازی و مفروشسازی مساجد مدارس و بهرهگیری از کمک خیرین و منابع بودجهای برای تجهیز اماکن نماز مدارس تأکید شد.
به گفته رضایتی، دبیر شورای اقامه نماز استان ایلام، دهمین اجلاسیه نماز استان، آذرماه امسال برگزار میشود.