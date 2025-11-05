رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (مرکز نور) با اشاره به گسترش روزافزون هوش مصنوعی و تحولات بنیادین در شیوه‌های ارتباطی، گفت: این مرکز طراحی و توسعه دستیار‌های هوشمند با رویکرد اسلامی را در دستور کار خود قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمدحسین بهرامی، در جمع فرهیختگانی از حوزه و دانشگاه، با تأکید بر نقش محوری فناوری در آینده تبلیغ دین، گفت: امروزه مبلغی که به ابزار‌های هوش مصنوعی مجهز است، چون به منابع گسترده دسترسی دارد و توان تحلیل داده‌ها را داراست، می‌تواند تبلیغی اثرگذارتر و دقیق‌تر داشته باشد. اما نکته کلیدی آن است که در فضای نوین، باید محیط زیست مخاطب را شناخت و متناسب با آن پیام را منتقل کرد.

استاد حوزه و دانشگاه افزود: مرجعیت سنتی در انتقال پیام در حال کمرنگ شدن است و مخاطب امروزی غالباً دانش خود را از منابع دیجیتال و چت‌بات‌ها دریافت می‌کند. در چنین فضایی، مبلغ دینی باید در همان محیط حضور یابد و از همان ابزار‌ها بهره گیرد.

رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی ادامه داد: بخشی از تبلیغ امروز ما این است که دستیار‌های هوشمندی در حوزه‌های سبک زندگی، مسائل دینی و اجتماعی طراحی کنیم که بر اساس مبانی اسلامی باشند و مخاطبان جامعه را به مسیر درست هدایت کنند؛ چراکه شکل سنتی مرجعیت در انتقال پیام رو به افول است.

وی همچنین با اشاره به فعالیت‌های انجام‌شده در این مرکز گفت: ما در آغاز راه هستیم، اما گام‌های مؤثری برداشته‌ایم. تاکنون چت‌بات حدیثی و چت‌بات قرآنی راه‌اندازی شده است؛ گفت‌و‌گو با حدیث مدت‌هاست در دسترس قرار گرفته و گفت‌و‌گو با تفاسیر نیز هم‌زمان با نمایشگاه دستاورد‌های علوم انسانی اسلامی دیجیتال آغاز شده است.

بهرامی در پایان چشم‌انداز آینده این مرکز را چنین تشریح کرد: هدف ما دستیابی به یک دستیار جامع علوم اسلامی است؛ سامانه‌ای که بتواند در حوزه‌های مختلف پاسخگوی نیاز‌های دینی مخاطبان باشد و به کمک فناوری عمق بیشتری از معارف اسلامی را ارائه دهد.

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) در سال ۱۳۶۸ به دستور مقام معظم رهبری به منظور دیجتالیزه کردن علوم اسلامی و انسانی و پیشگامی در عرصه‌های مختلف علوم به زبان دیجیتال تأسیس شده است.