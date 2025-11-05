تیم داماش گیلان به دلیل تخلف تماشاگران در ورود به زمین مسابقه به پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و محرومیت از حضور تماشاگران در دو دیدار خانگی محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال آرای خود را درباره دیدار تیمهای داماش گیلان و نساجی مازندران از هفته دهم رقابتهای لیگ دسته اول صادر کرد.

بر اساس رای اعلام شده تیم داماش گیلان به دلیل تخلفات تماشاگران در ورود به زمین مسابقه به پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و محرومیت از حضور تماشاگران در دو دیدار خانگی محکوم شد.

همچنین طبق این رای محل برگزاری دو دیدار خانگی داماش در محل دیگر و طبق تشخیص سازمان لیگ تعیین خواهد شد. این رای قابل تجدید نظر هم اعلام شده است.