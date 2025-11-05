جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی استان لرستان گفت: بر اثر برخورد خودروی پژو ۴۰۵ با تیر چراغ برق در خیابان دانشجو، خرم آباد، راننده و سرنشین خودرو جان خود را از دست دادند.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی استان لرستان در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: ساعت ۰۳:۲۰ بامداد امروز، مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ از وقوع سانحه رانندگی در خیابان دانشجو خرم آباد خبر داد.

سرهنگ علی سیفی افزود: بلافاصله نیرو‌های انتظامی، عوامل پلیس راهنمایی و رانندگی و دستگاه‌های امدادی در محل حاضر شدند. بررسی‌های اولیه مأموران نشان داد که یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ به علت تجاوز از سرعت مطمئنه و ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه از مسیر خارج و با تیر چراغ برق برخورد کرده است.

وی با اشاره به اینکه در این حادثه دلخراش، متأسفانه راننده و سرنشین خودرو بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست دادند ضمن ابراز تأسف از وقوع این حادثه، تصریح کرد: تخطی از سرعت مطمئنه همچنان یکی از مهم‌ترین عوامل بروز تصادفات مرگبار در سطح معابر شهری و جاده‌ای است. رانندگان باید بدانند که چند ثانیه زودتر رسیدن، هرگز ارزش به خطر انداختن جان خود و دیگران را ندارد.

سرهنگ سیفی با بیان اینکه توصیه جدی پلیس به رانندگان، رعایت سرعت مطمئنه به ویژه در ساعات شب و مسیر‌های خلوت است خاطرنشان کرد: خستگی، خواب‌آلودگی و احساس تسلط کاذب در این ساعات، از دلایل اصلی بی‌احتیاطی و بروز فجایع انسانی در رانندگی است.

سرهنگ سیفی در پایان تأکید کرد: پلیس با هدف پیشگیری از حوادث مشابه، برخورد قاطع‌تری با رانندگان متخلف انجام خواهد داد و همزمان با اجرای طرح‌های کنترل سرعت، برنامه‌های آموزشی عمومی را برای ارتقای فرهنگ رانندگی ایمن استمرار می‌دهد.