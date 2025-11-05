پزشک معالج صابر کاظمی گفت: من به خانواده مرحوم کاظمی توصیه و تاکید کردم که پیکر او را به پزشکی قانونی بفرستند، اما آنها قبول نکردند.

دکتر رضا جباری متخصص جراحی مغز و اعصاب و پزشک صابر کاظمی والیبالیست تیم ملی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما افزود: درباره چگونگی عارضه مغزی صابر کاظمی و انتقال او به ایران از قطر توضیح های کامل در مدت بستری بودن او بار‌ها صحبت کردم

پزشک معالج صابر کاظمی گفت: در شرایط بروز مرگ مغزی اندک اندک ارگان‌های بدن از کار می‌افتند و در انتها قلب هم دچار مشکل و سرانجام از کار می‌افتد این اتفاق برای کاظمی هم افتاد و از شب گذشته به مرور ضربان قلب صابر ضعیف و در ساعت ۵:۳۰ بامداد ۱۴ آبان قلب او از کار افتاد و به احیا جواب نداد.

دکتر جباری افزود: اینکه چرا صابر کاظمی دچار مرگ مغزی شده است یک احتمال این است که او به دنبال خونریزی مغزی در اثر آنوریسم مغزی دچار آپنه مشکل تنفسی و ضایعه قلبی شده است.



پزشک معالج صابر کاظمی گفت: برای مشخص شدن دلیل قطعی، من به خانواده صابر کاظمی و فرهاد قائمی توصیه و تاکید کردم که پیکر او را به پزشکی قانونی انتقال دهند که آنها نپذیرفتند و برای صدور گواهی فوت رضایت دادند.