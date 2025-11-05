پخش زنده
امروز: -
یک خیر یزدی دو دستگاه دیالیز را به یاد مادر مرحوم خود به بیمارستان شهید صدوقی اهدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، خیر نیکاندیش آقای امتیازی به یاد مادر خود شادروان بیبی جواهر امتیازی با اهدای دو دستگاه دیالیز، گامی ارزشمند در حمایت از بیماران و ارتقای خدمات درمانی برداشت.
این دستگاهها در بخش مراقبتهای ویژه (ICU) مورد استفاده قرار میگیرد و با بهرهبرداری از آن، دیگر نیازی به انتقال بیماران به بخش دیالیز نخواهد بود.
این اقدام انساندوستانه، جلوهای زیبا از نوعدوستی و مسئولیتپذیری اجتماعی است و نقشی مؤثر در بهبود امکانات درمانی و ارتقای سلامت جامعه دارد.