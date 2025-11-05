به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، اولین دوره مسابقات والیبال ایستاده و سومین دوره مسابقات والیبال نشسته ساحلی قهرمانی کشور یاد و خاطره شهدای نیروی دریایی ارتش با حضور ۴۵ تیم از ۱۷ استان برگزار شد که در پایان و در مسابقات والیبال ایستاده تیمهای سیستان و بلوچستان، کردکوی و تالش بترتیب اول تا سوم شدند و در مسابقات والیبال نشسته ساحلی نیز تیم‌های کردکوی، بندر انزلی و ذوب آهن اصفهان بترتیب اول تا سوم شدند.