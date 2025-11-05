۴۱ جایگاه عرضه سوخت به صورت شبانه‌روزی در استان زنجان به‌صورت فعال مشغول ارائه خدمات به شهروندان و ناوگان حمل و نقل هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سرپرست شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان زنجان گفت: در حال حاضر ۴۱ جایگاه عرضه سوخت به صورت شبانه‌روزی در سطح استان به‌صورت فعال مشغول ارائه خدمات به شهروندان و ناوگان حمل و نقل هستند.

شینی با بیان اینکه در استان زنجان در حال حاضر ۴۱ جایگاه سوخت مایع و گاز طبیعی فشرده (CNG) فعالیت دارند و نقش مهمی در تأمین سوخت مورد نیاز شهروندان ایفا می‌کنند، اظهار کرد: این جایگاه‌ها به صورت منظم و شبانه‌روزی در حال ارائه خدمات هستند و روند توزیع سوخت در سراسر استان بدون وقفه ادامه دارد.

وی با بیان اینکه وجود این مراکز موجب شده است تا دسترسی مردم به سوخت پایدار و مطمئن در تمام مناطق استان فراهم شود و مشکلی در تأمین انرژی مورد نیاز خودرو‌ها وجود نداشته باشد، افزود: اهمیت فعالیت این جایگاه‌ها تنها در عرضه سوخت خلاصه نمی‌شود، بلکه در توسعه حمل و نقل ایمن، تسهیل تردد شهری و بین‌شهری و کمک به کاهش آلودگی هوا نیز نقش مؤثری دارند.

سرپرست شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان زنجان با تأکید بر اینکه با توجه به گسترش استفاده از خودرو‌های دوگانه‌سوز، تقویت زیرساخت‌های مرتبط با سوخت‌های پاک همچون CNG از اولویت‌های اصلی در استان به شمار می‌رود، بیان کرد: این روند در راستای سیاست‌های ملی صرفه‌جویی در مصرف سوخت و حفاظت از محیط‌زیست دنبال می‌شود.

وی گفت: در کنار خدمات‌رسانی روزانه رعایت اصول ایمنی و استاندارد‌های فنی از مواردی است که به طور مستمر مورد توجه قرار دارد.

شینی با تأکید بر اینکه بازرسی‌های منظم برای اطمینان از عملکرد درست تجهیزات و ایجاد شرایط مطلوب برای فعالیت جایگاه‌ها انجام می‌گیرد، ادامه داد: پایداری در عرضه سوخت، حاصل همکاری و تلاش مجموعه‌های مختلف در استان است.

وی عنوان کرد: برنامه‌ریزی دقیق، نظارت مستمر و توجه به کیفیت خدمات، موجب شده است تا استان زنجان در زمینه توزیع سوخت از وضعیت مطلوبی برخوردار باشد.

سرپرست شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان زنجان بیان کرد: استمرار این روند، نشان‌دهنده عزم جدی برای حفظ رفاه مردم و تأمین پایدار انرژی در تمام فصول سال است.