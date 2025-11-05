پخش زنده
رئیس جمهور، درگذشت جوان ملیپوش و بااستعداد کشورمان، زندهیاد صابر کاظمی را به خانواده مکرم ایشان، جامعه ورزشی، بهویژه فدراسیون والیبال و همه دوستدارانش تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسعود پزشکیان در پیامی با تسلیت درگذشت جوان ملیپوش و بااستعداد کشورمان، زندهیاد صابر کاظمی تصریح کرد: بیتردید اخلاق و منش این ورزشکار برومند، الگویی ارزنده برای نسلهای آینده ورزش کشور خواهد بود.
متن پیام تسلیت رئیس جمهور به شرح زیر است:
انا لله و انا الیه راجعون
درگذشت ناگهانی جوان ملیپوش و بااستعداد کشورمان زندهیاد صابر کاظمی را به خانواده مکرم ایشان، جامعه ورزشی بهویژه فدراسیون والیبال و همه دوستدارانش تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال برای آن جوان عزیز، رحمت و رضوان الهی و آرامش در جوار حق و برای خانواده بزرگوار و داغدارش صبر و تسلی خاطر مسئلت دارم. بیتردید اخلاق و منش این ورزشکار برومند، الگویی ارزنده برای نسلهای آینده ورزش کشور خواهد بود.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران