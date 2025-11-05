نخستین جشنواره فیلم کوتاه لاهیجان پس از ۳ روز رقابت با معرفی هنرمندان و صاحبان آثار برتر به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، امام جمعه لاهیجان با بیان اینکه این جشنواره با همت شورای فرهنگ عمومی این شهرستان برگزار شد ، گفت: در این دوره از جشنواره ، ۱۵۰ اثر در موضوعات مختلف از جمله کرامت انسانی، اخلاق، حقوق شهروندی ، فرزندآوری و موضوع ویژه شهر لاهیجان به دبیرخانه ارسال شد و هیأت داوران پس از بررسی دقیق آثار، ۲۲ فیلم را در بخش اصلی، ۲ فیلم را در بخش دانش‌آموزی و ۲ فیلم را در بخش ویژه لاهیجان برای حضور در مرحله نهایی انتخاب کردند.

حجت الاسلام و المسلمین سیدجواد سلیمانی با قدردانی از فیلم‌هایی که با زبان ساده و در قالب موضوعات جذاب و دنباله‌دار تولید شده‌اند، از دائمی شدن این جشنواره خبر داد.