به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، در پیامی رسمی درگذشت نابهنگام این بازیکن بااخلاق و خوش‌نام را به خانواده او، جامعه ورزشی و هواداران والیبال تسلیت گفت.

پزشکیان در پیام خود تأکید کرده است که منش و رفتار انسانی صابر کاظمی می‌تواند الگویی ماندگار برای نسل‌های آینده ورزش ایران باشد.

در متن پیام رئیس‌جمهور آمده است: درگذشت ناگهانی جوان ملی‌پوش و بااستعداد کشورمان زنده‌یاد صابر کاظمی را به خانواده مکرم ایشان، جامعه ورزشی و همه دوستدارانش تسلیت عرض می‌کنم و از خداوند متعال برای آن جوان عزیز رحمت و رضوان الهی و برای خانواده داغدارش صبر و تسلی خاطر مسئلت دارم. بی‌تردید اخلاق و منش این ورزشکار برومند، الگویی ارزنده برای نسل‌های آینده ورزش کشور خواهد بود.