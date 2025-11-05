پخش زنده
امروز: -
رئیس جمهور درگذشت صابر کاظمی، ستاره جوان والیبال ایران را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، در پیامی رسمی درگذشت نابهنگام این بازیکن بااخلاق و خوشنام را به خانواده او، جامعه ورزشی و هواداران والیبال تسلیت گفت.
پزشکیان در پیام خود تأکید کرده است که منش و رفتار انسانی صابر کاظمی میتواند الگویی ماندگار برای نسلهای آینده ورزش ایران باشد.
در متن پیام رئیسجمهور آمده است: درگذشت ناگهانی جوان ملیپوش و بااستعداد کشورمان زندهیاد صابر کاظمی را به خانواده مکرم ایشان، جامعه ورزشی و همه دوستدارانش تسلیت عرض میکنم و از خداوند متعال برای آن جوان عزیز رحمت و رضوان الهی و برای خانواده داغدارش صبر و تسلی خاطر مسئلت دارم. بیتردید اخلاق و منش این ورزشکار برومند، الگویی ارزنده برای نسلهای آینده ورزش کشور خواهد بود.