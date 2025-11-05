

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، هاشمی در جلسه مشترک شورای پدافند غیرعامل استان و کارگروه پدافند غیرعامل کشور که به صورت برخط برگزار شد گفت: برای تأمین کالا‌های اساسی دغدغه‌مند هستیم و اقلام ضروری را نیز در صورت نیاز وارد می‌کنیم تا کمبودی در استان ایجاد نشود



هاشمی افزود: تأمین و توزیع کالا با دقت در استان انجام می‌شود و هدف نهایی ما رفاه، آرامش و بهبود معیشت مردم است.

وی گفت: دستگاه‌های اجرایی باید خودمراقبتی را جدی بگیرند، چراکه این موضوع در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز اجرا شد و نقش مؤثری در حفظ پایداری کشور داشت.

استاندار افزود: در حوزه نانوایی‌ها و تأمین نان، سوخت این واحد‌ها باید دوگانه‌سوز باشد تا در شرایط خاص، فعالیت آنها بدون وقفه ادامه یابد.

هاشمی با اشاره به اهمیت آشنایی و توسعه اقدامات پدافند غیرعامل گفت: انتظار داریم در حوزه پدافند غیرعامل جلسات شورای پدافند, به صورت ماهانه برگزار شود و رزمایش‌های مختلف در استان اجرا شود.

وی همچنین بر نقش فرمانداران در شهرستان‌ها تأکید کرد و گفت: فرمانداران باید با جدیت موضوع های مرتبط با پدافند غیرعامل را بررسی و رسیدگی کنند و هماهنگی لازم را در این زمینه داشته باشند.