استاندار خراسان جنوبی از تامین کالاهای اساسی از جمله گندم در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، هاشمی در جلسه مشترک شورای پدافند غیرعامل استان و کارگروه پدافند غیرعامل کشور که به صورت برخط برگزار شد گفت: برای تأمین کالاهای اساسی دغدغهمند هستیم و اقلام ضروری را نیز در صورت نیاز وارد میکنیم تا کمبودی در استان ایجاد نشود
هاشمی افزود: تأمین و توزیع کالا با دقت در استان انجام میشود و هدف نهایی ما رفاه، آرامش و بهبود معیشت مردم است.
وی گفت: دستگاههای اجرایی باید خودمراقبتی را جدی بگیرند، چراکه این موضوع در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز اجرا شد و نقش مؤثری در حفظ پایداری کشور داشت.
استاندار افزود: در حوزه نانواییها و تأمین نان، سوخت این واحدها باید دوگانهسوز باشد تا در شرایط خاص، فعالیت آنها بدون وقفه ادامه یابد.
هاشمی با اشاره به اهمیت آشنایی و توسعه اقدامات پدافند غیرعامل گفت: انتظار داریم در حوزه پدافند غیرعامل جلسات شورای پدافند, به صورت ماهانه برگزار شود و رزمایشهای مختلف در استان اجرا شود.
وی همچنین بر نقش فرمانداران در شهرستانها تأکید کرد و گفت: فرمانداران باید با جدیت موضوع های مرتبط با پدافند غیرعامل را بررسی و رسیدگی کنند و هماهنگی لازم را در این زمینه داشته باشند.