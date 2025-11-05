پخش زنده
دور دوم جام جهانی شطرنج به میزبانی شهر گوا کشور هند با صعود پرهام مقصودلو به دور سوم، دیدار تکمیلی پویا ایدنی برای صعود و حذف بردیا دانشور به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابتهای جام جهانی شطرنج ۲۰۲۵ که در شهر گوا کشور هند در حال برگزاری است، سه نماینده ایران امروز (چهارشنبه ۱۴ آبان) در دور برگشت مرحله دوم به مصاف حریفان خود رفتند که حاصل آن یک پیروزی و دو تساوی بود.
پرهام مقصودلو با برتری برابر الکساندر موتلیف از رومانی موفق شد به مرحله سوم این رقابتها صعود کند.
پویا ایدنی در دیدار با مورالی کارتیکیان از هند به تساوی رضایت داد و از جایی که روز گذشته نیز در دور رفت به تساوی رسیده بود کار دو بازیکن به دیدارهای تکمیلی برای تعیین صعودکننده به مرحله بعد کشیده شد و تکلیف صعود کننده فردا در رقابتهای تای بریک (دیدارهای رپید و در صورت نیاز بلیتس و آرماگدون) مشخص خواهد شد.
در دیگر دیدار، بردیا دانشور با وجود تساوی در مصاف دوم مقابل ایوان ساریچ از کرواسی، به دلیل شکست در دیدار رفت، از ادامه مسابقات بازماند.
رقابتهای جام جهانی شطرنج ۲۰۲۵ با حضور برترین استادان بزرگ جهان تا اوایل آذرماه در شهر گوا هند ادامه دارد.