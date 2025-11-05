پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان امور دانشجویان از تمهیدات این سازمان برای تسهیل در تحصیل دانشجویان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سعید حبیبا، در نشست مدیران دانشجویی دانشگاههای سراسر کشور، بر اهمیت تقویت هویت ملی و دینی در تربیت نیروهای انسانی متخصص تأکید کرد.
وی گفت: مدیران دانشجویی موظفند در تقویت هویت ملی و دینی دانشگاهها نقش مؤثری ایفا کنند و در این راستا باید به پرورش نیروهای متعهد و متخصص در بخشهای مختلف بپردازند.
تقویت هویت فرهنگی در دانشگاهها
رئیس سازمان امور دانشجویان با اشاره به چالشهایی که در زمینه امور فرهنگی و اجتماعی وجود دارد، بر لزوم همکاری و همبستگی بین دانشگاهها و دانشجویان تأکید کرد و افزود: ما باید تلاش کنیم تا هویتهای فرهنگی را در دانشگاهها تقویت کنیم و شرایط عمومی برای فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی مناسب را فراهم سازیم.
وی با تأکید بر اهمیت فعالیت دانشجویان در محیطهای مختلف، به تهدیدات فرهنگی و جنگ نرم اشاره و خواستار هوشیاری و مقابله هوشمند با این چالشها در فضای دانشگاهها شد.
حبیبا اضافه کرد: یکی از اولویتهای سازمان امور دانشجویان در سال جاری، بهبود خدمات رفاهی و معیشتی به دانشجویان است از این رو از اوایل مهرماه، کمکهایی به دانشگاهها برای تجهیز و توزیع منابع لازم انجام شده است؛ همچنین برنامهریزیهای لازم برای بهبود کیفیت و کنترل قیمت غذای دانشجویی انجام شده است و اکنون در حال اجرای طرح الگوی نوین تغذیه دانشجویی هستیم.
بهرهبرداری از ۴۰۰ خوابگاه متأهلی تا آذر امسال
وی همچنین به ساماندهی و بهسازی ظرفیت اسکان دانشجویان و خوابگاههای متأهلین اشاره کرد و گفت: همکاریهای خوبی با بنیادها و نهادهای مختلف در این راستا انجام شده است، تلاش ما این است که تا پایان آبانماه یا حداکثر آذر، بیش از ۴۰۰ خوابگاه متأهلین را به دانشگاهها اضافه کنیم.
معاون وزیر علوم به ضرورت استفاده از شبکههای اجتماعی برای اطلاعرسانی و حمایت از فعالیتهای دانشجویی نیز تأکید کرد و گفت: این اقدام میتواند به رونق فعالیتهای دانشجویی و مهارتافزایی در بین دانشجویان کمک کند.
مدیران دانشجویی، حلقه وصل دانشجو و مسؤولان دانشگاه
وی ادامه داد: مدیران دانشجویی، مهمترین نقاط ارتباطی و تعامل مسئولین دانشگاه با بدنه دانشجویان هستند و عموما انتقال مؤلفههای مدیریتی به دانشجویان و بالعکس، انتقال نیازها، خواستهها و انتقادات و پیشنهادات دانشجویان به مدیریت دانشگاهها از طریق مدیران دانشجویی در دانشگاهها انجام میشود.
حبیبا با بیان اینکه مدیران دانشگاهی به عنوان سفیران نشاط و امید در دانشگاه، نقش بسزایی دارند، تصریح کرد: مدیران دانشجویی باید توجه کنند که هیچگاه مطالبات و دغدغههای دانشجویان را فراموش نکنند؛ ما امیدواریم که با ایجاد فضایی پرنشاط و مبتنی بر اخلاق، بتوانیم به رشد و تعالی دانشگاهی کمک کنیم.