به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، سلام ستوده در گفت‌و‌گو با بخش خبری ساعت ۱۹:۳۰ شبکه مهاباد با اعلام این خبر گفت: در هفت ماهه ابتدایی امسال ۴۲ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای عملیات ساخت بیمارستان تأمین اجتماعی به شرکت پیمانکار پرداخت شده است و ۷۰ میلیارد تومان اعتبار نیز برای تداوم عملیات اجرایی این طرح تا پایان سال به نوبت پرداخت خواهد شد

وی افزود: بیمارستان تأمین اجتماعی مهاباد در پنج طبقه و در زمینی حدود پنج و نیم هکتار ساخته می‌شود و قرار است دارای ۶۴ تختخواب برای پذیرش بیماران باشد.

به گفته نماینده مهاباد در مجلس این طرح هم اکنون ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

سلام ستوده ابراز امیدواری کرد که در صورت تأمین اعتبار این طرح تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری برسد.

وی همچنین درباره روند ساخت بیمارستان ۳۵۰ تختخوابی مهاباد هم گفت: در ماه‌های گذشته به دلیل مشکلات حقوقی عملیات اجرایی این طرح با وقفه مواجه شده بود که با پیگیری‌های رئیس مجلس و رئیس جمهور این مشکلات برطرف شده وطی روز‌های آینده مرحله دوم ساخت این بیمارستان با تزریق بودجه ۲۰۰ میلیارد تومانی از سرگرفته خواهد شد.