شور و انگیزه مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان، در شبکههای اجتماعی با واکنش کاربران فضای مجازی مواجه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ دیروز خیابانهای ایران روایتگر تکرار همان عهد دیرین بود؛ عهدی میان مردم و انقلاب که سالهاست در دل این مردم ثبت شده و باز هم در مقابل چشم جهانیان تکرار شد.
قشرهای مختلف مردم با انتشار تصاویر و ویدئوها، حضور باشکوه ملت ایران در دفاع از آرمانهای انقلاب را به تصویر کشیدند.
رسانههای خارجی هم به تماشای این حضور متحدانه نشستند و از ایستادگی ملتی نوشتند که در مقابل استکبار هیچ وقت کوتاه نیامدهاند و نخواهند آمد.
روزنامه واشنگتن پست در گزازشی مفصل درباره راهپیمایی ۱۳ آبان نوشت؛ برخی از شرکت کنندگان آدمکهای ترامپ و نتانیاهو را به دار آویختند و پرچم آمریکا و اسرائیل را به آتش کشیدند.
روزنامه تایمز رژیم صهیونیستی هم در گزارش خود نوشت: هزاران نفر در مراسم یادبود تسخیر سفارت واشنگتن در تهران به محل برگزاری این مراسم در مرکز شهر تهران رفتند و شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسراییل سر دادند.
شبکهای بی سی نیوز، خبرگزاری فرانسه، رسانه مصری «ام ایجپت» و دیگر رسانههای جهان به بازتاب این حضور پرداختند و گزارش دادند که این رویداد به نقطه عطفی برای انقلاب اسلامی ایران ۱۹۷۹ تبدیل شد.
از آبان ۱۳۵۸ تا امروز، نسلها عوض شدهاند؛ اما پیام همان است؛ ایستادگی، عزت و استقلال...
۱۳ آبان امسال هم نشان داد، این ملت هنوز بر سر پیمان خود استوار مانده است.