به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ استان زنجان در هفت ماه نخست سال جاری موفق شد با نزدیک به ۱۳ درصد افزایش اهدای خون، یکی از استان‌های پیشرو در کشور باشد.

معاون اجتماعی سازمان انتقال خون ایران با اشاره به این رشد قابل توجه گفت: این آمار نشان‌دهنده مشارکت بالای مردم زنجان در امور انسان‌دوستانه و حمایت از سلامت جامعه است.

مدیرکل انتقال خون استان زنجان ادامه داد: با توجه به میزان جمعیت زنجان، اهدای خون در استان مطلوب است و ۱۰۰ درصد نیازهای استان را تامین می کند، علاوه بر آن مقداری هم در شبکه خونرسانی کشور نقش ایفا می کنیم.

وی با اشاره به فرا رسیدن فصل سرد سال خاطرنشان کرد: از هم استانی ها درخواست داریم در فصل سرد سال نیز با اهدای خون همچنان در تامین نیاز بیماران به این ماده حیاتی پیشگام باشند.

سالانه بیش از ۶۰ هزار واحد فرآورده خونی در این استان تهیه و در مراکز بیمارستانی استفاده می‌شود.