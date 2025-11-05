پخش زنده
شهرداران خوشاب، جوین و جغتای در همایش آموزشی در زمینه مسائل مالی، حقوقی، منابع انسانی و خدمات شهری شرکت کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، سرپرست شهرداری جغتای گفت: همایش آموزشی تخصصی با حضور شهرداران، روسای شوراهای اسلامی شهر و کارشناسان حوزه های مالی، حقوقی، خدمات شهری و منابع انسانی شهرستان های خوشاب، جوین و جغتای، با حضور مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای اسلامی استانداری خراسان رضوی در شهرداری جغتای برگزار شد.
محمد مهدیخواه افزود: این همایش آموزشی با هدف ارتقای بهره وری و با رویکرد استفاده از فضای تعاملی «استاد-شاگردی» و حل میدانی چالش ها برگزار شد.
فرماندار جغتای در این همایش با بیان اینکه «حمایت از طرح های عمرانی و خدماتی، فرصت ارزشمندی برای تحول در مدیریت شهری فراهم کرده است»، اظهار داشت: انتظار داریم با پیگیری های مستمر، این روند شتاب بیشتری بگیرد.
حسن ابارشی افزود: «جغتای از شهرستان های دارای ظرفیت بالای انسانی و مدیریتی در استان است و با برنامه ریزی منسجم می تواند به الگویی موفق در مدیریت شهری تبدیل شود.»
در این دوره آموزشی، علی نجفی، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای اسلامی استانداری خراسان رضوی، با اشاره به تقسیم استان به ۸ منطقه طبق دستور استاندار، گفت: «هدف از این دورهم آوری، آموزش شهرداران و کارشناسان در چهار حوزه مالی، حقوقی، منابع انسانی و خدمات شهری است که به صورت ترکیبی از آموزش چهره به چهره (استاد-شاگردی) و بررسی میدانی مشکلات برگزار می شود.»
وی خاطرنشان کرد: «در این برنامه، ما و کارشناسان حوزه های تخصصی در محل شهرها و مناطق حاضر می شویم و ضمن آموزش، درباره نحوه رفع مشکلات به صورت عملیاتی و میدانی تصمیم گیری می کنیم.»
سرپرست شهرداری جغتای هم گفت: شرکت کنندگان در این همایش شامل: شهرداران و روسای شورای اسلامی شهرهای سلطان آباد، مشکان و نوده انقلاب از خوشاب، شهرداران شهرهای نقاب و حکم آباد از جوین و شهرداران شهرهای جغتای و ریواده عبدل آباد از جغتای بودند.
در پایان این دوره آموزشی شهرداران و روسای شوراهای اسلامی شهرهای یادشده به همراه مدیرکل و کارشناسان حوزه های مختلف دفتر شهری استانداری خراسان رضوی ضمن بازدید از مبلمان شهری جغتای، با حضور در مجموعه گردشگری زیارتی ستارگان به مقام شامخ ۵ شهید گمنام این مجموعه ادای احترام کردند.