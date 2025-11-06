به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ امیر وهاب زاده گفت: در راستای پاسخگویی به مطالبات عمومی و پاکسازی پارک‌ها و تفرجگاه‌های سطح حوزه استحفاظی از حضور معتادان متجاهر و خرده فروشان، ماموران کلانتری ۱۱ حین گشت زنی، فردی را که در یکی از خیابان‌های اطراف اقدام به فروش مواد مخدر می‌کرد شناسایی کردند.

وی با بیان اینکه این متهم بلافاصله پس از مشاهده نیرو‌های انتظامی قصد فرار داشت که با هوشیاری پلیس دستگیر شد افزود: در بازرسی از وسایل وی، یک کیلو و ۹ گرم مواد مخدر از نوع شیشه کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرانزلی در ادامه به عملیات دوم اشاره کرد و گفت: با توجه به اطلاعات به دست آمده از متهم اولیه عملیات شناسایی و دستگیری همدستان وی در دستور کار قرار گرفت.

سرهنگ امیر وهاب زاده افزود: ماموران پلیس با هماهنگی مقام قضائی به مخفیگاه متهمان در یکی دیگر از خیابان‌های حومه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه متهمان از قاچاقچیان مواد مخدر و با سوابق کیفری متعدد بودند گفت: یکی از قاچاقچیان مواد مخدر به محض ورود ماموران به منزل با استفاده از یک قبضه سلاح سرد به سمت مامورانتظامی حمله ور و قصد فرار داشت که با اقدام سریع و مقتدرانه پلیس به همراه ۲ نفر از همدستانش دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرانزلی افزود: در بازرسی از مخفیگاه آنان ۵ گرم مواد مخدر از نوع هروئین و ۱۱ گرم و ۷۰ سانت شیشه به همراه ۲ عدد پایپ کشف شد.

سرهنگ وهاب زاده با اشاره به اینکه در این عملیات‌ها در مجموع یک کیلو و ۲۶ گرم و ۷۰ سانت مواد مخدر نیز کشف شد، گفت: متهمان ۲۹، ۳۳، ۳۴ و ۳۸ ساله نیز پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.