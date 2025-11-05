پنج سال از آغاز ساخت تقاطع غیرهمسطح سه‌راهی تنگ‌چنار مهریز می‌گذرد، اما این طرح مهم مواصلاتی هنوز در نیمه راه مانده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح سه‌راهی تنگ‌چنار – مهریز از سال ۱۳۹۸ آغاز شد و با گذشت بیش از پنج سال، تنها کمتر از ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است؛ روندی کند که صدای گلایه مردم، رانندگان و کسبه اطراف این مسیر را بلند کرده است.

کسبه‌ای که در اطراف مسیر فعالیت دارند می‌گویند اجرای طولانی‌مدت طرح باعث تعطیلی بسیاری از مغازه‌ها شده است.

رانندگان عبوری نیز از وضعیت نامناسب جاده، نبود روشنایی، تردد سنگین کامیون‌ها و تصادف‌های پی‌درپی گلایه دارند و می‌گویند این سه‌راهی به نقطه‌ای خطرناک تبدیل شده است.

اسفند سال گذشته هم این موضوع پیگیری شد و حتی نماینده مجلس قول پیگیری برای تأمین اعتبار طرح را داد، اما تاکنون هیچ اتفاق خاصی رخ نداده و همچنان در وضعیت نیمه‌تمام باقی مانده است.