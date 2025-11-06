نخستین دوره آموزشی هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا ویژه معاونان سیاسی و امنیتی و اجتماعی فرمانداران و بخشداران استان زنجان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ نخستین دوره آموزشی هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ویژه معاونان سیاسی و امنیتی فرمانداران و بخشداران استان زنجان برگزار شد.

این دوره با هدف ارتقای سطح آمادگی، انسجام مدیریتی و صیانت از آرای مردم برگزار و محورهای آموزشی شامل تبیین فرآیند انتخابات، حفظ بی‌طرفی مجریان، تقویت نشاط سیاسی و پرهیز از گرایش‌های جناحی بود.

فرآیند این دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا که قرار است یازده اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار شود، به صورت تمام الکترونیک از آذرماه سال جاری آغاز خواهد شد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان گفت : یازده کمیته تخصصی در ستاد انتخابات استان تشکیل شده و هر کمیته وظایف مشخصی از جمله آموزش مجریان، فراهم‌سازی زیرساخت‌های انتخاباتی و صیانت از آراء را برعهده دارد.

موسوی گفت : با توجه به تجربیات دوره گذشته که بیش از ۹۹ درصد روستاهای استان به صورت آنلاین در فرآیند انتخابات مشارکت داشتند، مسئولان بر این تاکید دارند که در دوره جدید نیز تقریباً تمامی مراحل انتخابات به صورت الکترونیک برگزار شود.

استان زنجان دارای ۹۲۷ روستا و ۲۳ شهر است و جمعاً ۲۷۰۰ عضو شورای اسلامی در این مناطق نقش مهمی در مدیریت محلی و توسعه متوازن استان ایفا می‌کنند.