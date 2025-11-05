رسانه‌های انگلیس که در انعکاس کوچک‌ترین تظاهرات یا تجمع اعتراضی حتی در دورترین نقاط ایران از هیچ کوششی فروگذاری نمی‌کنند، برگزاری گسترده و پرشور مراسم گرامیداشت روز ۱۳ آبان در تهران و سایر شهر‌های کشورمان را کاملا به تیغ سانسور سپردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ اغلب رسانه‌های انگلیس که در انتشار اخبار منفی درباره ایران به نوعی مسابقه روی آورده‌اند، برگزاری با شکوه این مراسم را کاملا نادیده گرفتند شاید بیم آن دارند انتشار اخبار این واقعه واهی بودن ادعا‌های آنان درباره رویگردانی مردم از سیاست‌های مقابله با زورگویی‌های آمریکا و هم پیمانانش را نزد افکار عمومی مردم این کشور‌ها برملا کند.

ایران روز سه شنبه این هفته، همزمان با بزرگداشت چهل و ششمین سالگرد در دست گرفتن کنترل سفارت آمریکا در ایران و نخستین سالگرد این واقعه پس از تجاوز آمریکا به کشورمان، راهپیمایی و با سیاست‌های ضدایرانی رژیم‌های آمریکا مخالفت کردند. به عقیده بسیاری از صاحب نظران رویداد تسخیر سفارت آمریکا در تهران، به نقطه عطفی برای انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹ میلادی مبدل شد.