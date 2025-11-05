از ایثار، استقامت و مجاهدت جانبازان و خانواده‌های معظم اسمعلی فتاحی، حاج عابدین ربانی و یوسف نصیری در تکاب تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سرهنگ صیاد کرامتی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب و مسلم فکری رییس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران با حضور در منزل جانبازان سرافراز اسمعلی فتاحی، حاج عابدین ربانی و یوسف نصیری از جانباز اسمعلی فتاحی و خانواده‌های جانبازان مرحوم حاج عابدین ربانی و یوسف نصیری تجلیل کردند.

در این دیدار با اهدای لوح سپاس از ایثار و استقامت جانبازان و خانواده‌های معظم آنان تجلیل شد.