به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل دفتر محیط و کسب‌وکار و طرح‌های سرمایه‌گذاری وزارت صمت، در بازدید از واحد‌های تولیدی شهرستان میاندوآب گفت: با هدف حل مشکلات واحد‌های توسعه‌ای و ایجادی در حوزه تأمین مالی، تیمی تخصصی از وزارت صمت تشکیل شده تا از واحد‌های اولویت‌دار استان بازدید کرده و نیاز‌های مالی آنان را احصا کند.

اسمعیلی پور افزود: در این بازدید، مشکلات واحد‌های بزرگ و صادرکننده، روند توسعه خطوط تولید و نیاز‌های اعتباری آنان بررسی شد و مقرر گردید تخصیص اعتبار برای توسعه و راه‌اندازی فاز‌های جدید در دستور کار قرار گیرد.

در ادامه این برنامه، کاشانی، معاون اعتباری و بانکداری بانک صنعت و معدن، با اشاره به ظرفیت‌های بالای تولید در شهرستان میاندوآب اظهار داشت: در این بازدید، واحد‌های بسیار مناسبی را مشاهده کردیم و تلاش می‌کنیم با همکاری وزارت صمت، زمینه لازم برای تأمین منابع مالی و اجرای مصوبات فراهم شود تا بتوانیم به ایجاد اشتغال پایدار در منطقه کمک کنیم.

همچنین امیر تیموری، فرماندار شهرستان میاندوآب، با تأکید بر ظرفیت‌های مهم و بالقوه این شهرستان در بخش تولید و صادرات گفت: میاندوآب توان توسعه واحد‌های صنعتی و راه‌اندازی فاز‌های جدید را دارد و حمایت دستگاه‌های ملی در این مسیر ضروری است.