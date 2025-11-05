کارشناس هواشناسی لرستان گفت: تا اوایل هفته آینده جو لرستان آرام و پایدار است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، کارشناس هواشناسی لرستان گفت: در شبانه روز گذشته پلدختر ۳۰ با و الشتر با ۵ درجه زیر صفر به ترتیب گرمترین و سرد‌ترین شهر‌های استان بودند.

کبری غفوری نژاد افزود: دمای هوای خرم آباد مرکز استان نیز بین ۳ و ۲۷ درجه بالای صفر بود.

غفوری نژاد گفت: بر اساس نقشه‌های هواشناسی از فردا تا اوایل هفته آینده جو آرام و پایدار برای لرستان پیش بینی می‌شود.

به گفته وی در برخی ساعات نیز افزایش پوشش ابر و گاهی افزایش سرعت وزش باد تا بازه قابل ملاحظه دور از انتظار نیست.