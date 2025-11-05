پخش زنده
طرح فرهنگی- هنری دینا، با محوریت کودک و هویت ایرانی در ایلام، آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ طرح فرهنگی- هنری دینا با هدف ترویج ارزشهای انقلاب اسلامی، تقویت هویت ملی و آگاهیبخشی عمومی در مناطق حاشیهنشین و روستایی استان اجرا میشود.
این طرح در قالب ویژه برنامههای «عمو روحانی» و اکران فیلمهای مخصوص و جذاب کودکانه به همت سازمان تبلیغات اسلامی استان آغاز به کار کرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان ایلام گفت: ترویج ارزشهای والای انقلاب اسلامی و تقویت هویت ملی و آگاهی بخشی به سطح عمومی جامعه از مهمترین اهداف برگزاری این طرح است.
طرح فرهنگی- هنری دینا از امروز و در مناطق حاشیه نشین در بین دانش آموزان مناطق روستایی کم برخوردار با حضور روحانیون اجرا میشود.
همچنین فیلمهای جذاب کودکانه با موضاعات فرهنگی- اجتماعی در سالن اجتماعات سازمان تبلیغات اسلامی شهر ایلام اکران میشود.